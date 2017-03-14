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﻿菲永爆收貴價西裝醜聞

2017-03-14 列印
　　受連串醜聞困擾的法國共和黨總統候選人菲永再招惹新是非，當地傳媒周日報道，菲永二○一二年起度身訂造多套名貴西裝，所涉費用高達四萬八千五百歐羅（約四十萬一千九百二十港元），全由他人以現金或支票支付，其中一名曾饋贈西裝人士稱，自己應菲永要求付款後，對方毫無謝意。菲永當晚承認曾接受友人送贈多套名貴西裝，並質疑外界在眾多候選人中，為何只針對他。最新民調顯示，中間派候選人馬克龍、左翼候選人馬琳勒龐支持率仍然領先，菲永極可能在首輪投票中淘汰出局。
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