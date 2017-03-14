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﻿泰「侮辱性」電視劇惹怒緬甸 'Insulting' Thai drama angers Myanmar

2017-03-14 列印
　　A Thai soap opera that appears to depict Burmese palace intrigue has angered some in Myanmar including a descendant of Myanmar's last king.BBC

　　泰國一齣肥皂劇顯然是在描述緬甸的宮廷陰謀，激怒了一些緬甸人，包括緬甸末代國王的後裔。　

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