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﻿看「奇石林」遇強風 土國熱氣球硬着陸49傷

2017-03-15 列印
        土耳其卡帕多西亞再發生熱氣球意外，三個熱氣球接載遊客在半空欣賞當地奇岩怪石時，突然刮起一陣強風，釀氣球緊急降落時硬着陸，導致四十九名歐洲、中國遊客受傷，其中九人骨折需留院治療。

        土耳其傳媒報道，多個熱氣球昨清晨接載遊客在半空欣賞當地名勝奇石林美景，其間突然刮起強風，其中三個熱氣球駕駛員操縱氣球緊急降落時硬着陸，意外造成四十九名歐洲、中國遊客受傷，當局接報後派出多輛救護車到場，將傷者送到當地醫院治療，其中九人骨折需要留醫，其餘人士傷勢並無大礙，治療後自行出院。

　　土耳其中部卡帕多西亞以「奇石林」聞名於世，不少遊客選擇在清晨時份坐熱氣球觀賞日出，欣賞當地奇岩怪石，但當地熱氣球意外頻生，上月一名丹麥男遊客意外跌出熱氣球吊籃，墮地傷重不治。
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