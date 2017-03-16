 Advertisement
  • 2017年3月16日 星期四
  • 17º
  • 77%
熱門： 陳志雲特首選戰鎅褲黨麥當勞

日報新聞 > 國際

﻿特朗普公開稅單 ○五年繳稅2.9億

2017-03-16 列印
　　美國一直質疑總統特朗普透過財技逃稅， MSNBC電視台節目主持梅度周二晚公開由匿名人士提供的特朗普於二○○五年稅務資料，白宮得悉事件後，搶先公開有關資料，顯示特朗普當年申報收入超過一億五千萬美元，並繳付三千八百萬美元入息稅。

　　梅度早時聲稱，周二晚會在節目內公開匿名人士提供予著名記者約翰斯通的兩頁特朗普二○○五年稅務表，白宮得悉事件後，搶先在周二上午公開有關資料，顯示特朗普當年申報收入超過一億五千萬美元（約十一億七千萬港元），繳付三千八百萬美元（約二億九千六百四十萬港元）入息稅，另繳付銷售稅、消費稅、就業稅等稅項。白宮表示，不知有關文件何從外洩，並強調未經許可公開文件屬違法行為。梅度質疑，有關文件可能是特朗普故意洩漏，直指對方過曾類似手法，在對其有利情況下，公開機密文件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd