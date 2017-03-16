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﻿菲永涉挪用公款被起訴

2017-03-16 列印
　　法國司法部周二正式立案調查共和黨總統候選人菲永，涉嫌虛報妻兒擔任其助理申領薪酬案，並以侵吞公款、濫用公帑、未有全面申報財產等罪名傳訊他。菲永發表聲明，表示調查時已向法官申明確實有聘用妻子工作，強調自己尊重法國司法制度，期望自己能像所有公民般獲得同樣對待。案件雖已進入司法程序，但菲永仍可繼續競選活動。菲永原本在各項民調中領先，傳媒揭發白領薪酬事件後，其支持率不斷下滑，大有機會在首輪投中不敵獨立候選人馬克龍、右翼候選人馬琳勒龐出局。
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