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日報新聞 > 國際

﻿婚禮公司騙子入獄 Wedding company fraudster jailed

2017-03-16 列印
A wedding company boss who conned brides-to-be out of thousands of pounds has been jailed for three years.　BBC

　　一名婚禮公司老闆騙取多名準新娘數以千計英鎊，被判囚三年。英國廣播公司
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