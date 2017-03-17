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﻿韓在野黨：部署薩德先徵中俄同意

2017-03-17 列印
　　韓美政府無視中俄反對，加快在部署薩德防禦系統步伐，招致中國推出多項反制措施，損害南韓經濟。南韓將於五月選舉總統，大有機會上台執政的在野共同民主黨代表禹相虎認為，應取得中俄同意後才部署薩德。

　　薩德導彈防禦系統組件繼續運抵南韓，其中「薩德之眼」稱號的AN/TPY-2型X波段雷達、發射架部份裝備，預料明天前運抵京畿道平澤市烏山空軍基地，之後轉運往慶尚北道，而系統火控雷達將於下月試驗運作。

　　最新民調顯示，共同民主黨前黨魁文在寅最大機會成為南韓新總統，黨代表禹相虎表示，該黨原則上不反對部署薩德，但必須謹慎處理該問題；並認為，部署與否應交由下屆政府決定，決定部署前亦要先徵得中國、俄羅斯同意。他又呼籲中方停止反制行動，以免中韓關係惡化。
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