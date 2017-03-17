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﻿荷執政黨勝出大選 須組聯合政府

2017-03-17 列印
　　荷蘭首相呂特領導的執政自由民主黨，周三在國會大選中擊敗由「荷蘭特朗普」維爾特斯領導的極右派自由黨，成功保持國會最大黨地位，惟因取得議席未過半數，需與其他政黨合組聯合政府。競選期間提出禁止穆斯林入境、關閉清真寺、禁售《可蘭經》、荷蘭「脫歐」的維爾德斯承認落敗，但強調已經作好準備，在未來數年將在議會內扮演強悍反對派角色。分析指，自由民主黨需要拉攏最少三個政黨合組新政府，談判過程可能長達數個月。
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