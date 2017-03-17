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日報新聞 > 國際

﻿老虎雕像遭嘲笑 印尼軍方拆毀 Indonesia army destroys mocked tiger statue

2017-03-17 列印
  The Indonesian army has demolished a tiger statue in front of a base in West Java after it became a ＂laughing stock online＂.BBC

  印尼軍隊拆毀西爪哇一個基地前豎立的老虎雕像，因為它成為「網上笑柄」。英國廣播公司
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