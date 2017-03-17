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﻿軍醫樣靚身材正 球迷爭相「集郵」

2017-03-17 列印
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        球迷不時會在賽事結束後衝入球場，爭相與球星合照，但危地馬拉蘇奇特佩克斯體育會球迷攀過鐵絲網衝入球場，目標卻非球員，而是球隊物理治療師芭莉雅堤。來自委內瑞拉的芭莉雅堤擁有天使面孔、魔鬼身材，不時在社交網站instagram上載性感相片，不少球迷立即成為其粉絲，甚至在網上稱呼芭莉雅堤是自己老婆。芭莉雅堤表示，自己首次出國工作，危地馬拉每個人均對她很好，且十分尊重她。
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