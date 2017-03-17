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﻿特朗普前妻出回憶錄 大談湊仔經

2017-03-17 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普首任妻子伊凡娜將會出版回憶錄，講述子女小唐納德、伊萬卡、艾歷童年生活和成長故事；三人與父親特朗普相處的軼事。回憶錄名為《Raising Trump》定於今年九月十二日公開發售，出版社強調，該書不涉政治內容，更不會批評特朗普。伊凡娜三名子女發表聲明，對母親撰寫回憶錄感到非常雀躍，並稱讚伊凡娜是一位非常好的母親。今次並非伊凡娜首次出書，她過往曾撰寫一本講述離婚生活的作品。
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