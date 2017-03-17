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﻿度身訂造金魚「輪椅」 網民大讚可愛

2017-03-17 列印
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　　美國二十歲水族館員工德雷克，早前收養一條罹患「魚鰾病」，無法控制在水中浮沉的金魚，為令金魚可在水中暢泳，他利用塑膠管、閥門、發泡膠為金魚度身訂造專用「輪椅」，經過反覆測試，金魚最終與「輪椅」融為一體，活力十足地在水中游來游去。德雷克好友在社交網站分享「魚輪椅」故事，立即引起熱烈討論，不少人讚揚德雷克，亦有人高呼該條金魚可愛，甚至有其他金魚主人希望學習自製「輪椅」方法。
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