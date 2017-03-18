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﻿牧師捐出706卡鑽石 改善窮人生活

2017-03-18 列印
        西非國家塞拉利昂牧師莫莫，早前在東部科諾區一座礦場內，挖掘一顆重達七百零六卡的鑽石原石。莫莫未有將它據為己有，反而將巨鑽捐贈政府，希望變賣鑽石籌款，協助推動國家社會發展計劃，改善窮人生活。塞國總統科羅馬承諾，政府會公開拍賣巨鑽，籌錢造福人群。另外，美國十四歲少年朗福德，日前在阿肯色州鑽石坑州立公園一條小溪旁，發現一顆重七點四四卡的啡色鑽石，並命名為「超人鑽石」。據悉，「超人鑽石」是該公園歷來發現第七大鑽石。
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