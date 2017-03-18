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﻿怠工放生老鼠 英第一貓面臨炒魷

2017-03-18 列印
　　英國唐寧街十號首相府雖然主人更替，但「捕鼠大臣」拉里仍坐鎮府中，但首相府消息透露，拉里近日怠工；即使老鼠在其面前走過，拉里仍無動於衷，只顧打瞌睡；消息指，已有首相府工作人員建議革除拉里職務。除拉里外英國政府目前尚有兩隻喵職員，包括「效力」財政大臣的黑白色貓帕默斯頓、外交部黑色短毛貓格萊斯頓。
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