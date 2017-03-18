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﻿特朗普首份預算案　軍費開支增540億

2017-03-18 列印
■特朗普提交的預算案，軍費開支增加逾五百億美元。美聯社
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　　美國總統特朗普周四向國會提交新財政年度預算案，預算開支為一萬一千五百億美元，當中軍費增加五百四十億美元，政府需削減民生項目開支，應付大幅增加軍費。

　　財政預算案顯示，美國政府二○一七到一八年度預算開支為一萬一千五百億美元（約八萬九千七百億港元），其中軍費開支會增加五百四十億美元（約四千二百一十二億港元），佔整體預算開支約一半，亦是自從上世紀八十年代前總統列根擴軍以來，軍費增幅最高一次。

　　受大幅增加軍費影響，政府需削減十二個本土部門、外國援助開支，其中農業部經費削減逾兩成，而環境保護局亦縮減多個項目。

  另外，特朗普又在預算案中撥款十四億美元（約一百零九億二千萬港元），墊支興建美墨邊境圍牆。
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