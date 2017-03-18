財政預算案顯示，美國政府二○一七到一八年度預算開支為一萬一千五百億美元（約八萬九千七百億港元），其中軍費開支會增加五百四十億美元（約四千二百一十二億港元），佔整體預算開支約一半，亦是自從上世紀八十年代前總統列根擴軍以來，軍費增幅最高一次。
受大幅增加軍費影響，政府需削減十二個本土部門、外國援助開支，其中農業部經費削減逾兩成，而環境保護局亦縮減多個項目。
另外，特朗普又在預算案中撥款十四億美元（約一百零九億二千萬港元），墊支興建美墨邊境圍牆。
近日有人公然挑戰警方，發出炸彈恐嚇！警方過去四日接連收到匿名電郵，批評警員「無能」及「查不到案」，恐嚇今日會在警署放炸彈，「可能隨時會有炸彈在警署附近」。有關電郵均是轉發自外地的IP位址。警方內部已要...
2017-03-18
內地中央電視台周三揭發美國運動品牌NIKE早前推出的復刻版籃球鞋Hyperdunk，並非如宣傳資料所示設有Zoom Air氣墊，在網上惹來激烈迴響。NIKE內地分公司昨日為事件致歉，宣佈向顧客全額退還...
2017-03-18
西非國家塞拉利昂牧師莫莫，早前在東部科諾區一座礦場內，挖掘一顆重達七百零六卡的鑽石原石。莫莫未有將它據為己有，反而將巨鑽捐贈政府，希望變賣鑽石籌款，協助推動國家社會發展計劃，改善窮人生活。塞國總統科羅馬承諾，政府會公開拍賣巨鑽，籌錢造福人群。另外，美國十四歲少年朗福德，日前在阿肯色州鑽石坑州立公園一條小溪旁，發現一顆重七點四四卡的啡色鑽石，並命名為「超人鑽石」。據悉，「超人鑽石」是該公園歷來發現第七大鑽石。
2017-03-18
啟德發展區近期有多個新盤排隊出籠，由保利置業發展的龍譽，日前公佈首批188伙價單，發展商提供高達18%折扣，開放式戶396.88萬元入場；如屬香港永久居民的首置客，購入的首間單位可再扣減8萬元。 ...
2017-03-18
美國加息去除市場不明朗因素，加上北水支持，騰訊（700）周五破頂推升港股，恒指突破24300，最多升97點，全日升21點，成交逾1212億元。以全周計，恒指累積上升741點或3.15%；國指累積上揚444點或4.41%。 恒指周五高開87點，報24376點，其後持續好淡爭持，曾幾度出現倒跌，最多跌50點，低見24237點，也曾於騰訊及多隻重磅藍籌向好下回升，最多升97點，高見24385點，於尾市收復失地，突破24300收市，收報24309點，升21點或0.09%；國企指數收報10513點，跌12點或0.12%，成交金額1212.57億元。 晉裕環球資產管理投資研究部策...
2017-03-18
皇家馬德里上場西甲改打四四二僅主場反勝貝迪斯2:1，幸今晚聯賽作客畢爾包有翼鋒加里夫巴利波獄刑滿復出，主帥施丹透露會重排四三三重組BBC鋒線，當中鋒將賓施馬和C朗拿度過去鬥巴斯克雄獅屢有佳作，客勝放心捧。（now632台今晚11:15直播） 因應加里夫巴利停賽，施丹上輪西甲嘗試四四二陣式，由C朗及艾華路莫拉達領銜攻堅，可惜效果平平，主場對十人應戰的貝迪斯只能憑沙治奧拉莫斯頂入角球險勝2:1。不過，加里夫巴利停賽兩場後今晚復出，施丹透露會重組BBC鋒線︰「四四二令攻守更平衡，BBC在此陣式亦有合適位置，不過我還是覺得他們在四三三陣式發揮得最好。」 BBC成員賓施馬和C...
2017-03-18
運動品牌K-Swiss本年度與英國百年面料Liberty推出聯乘新作，將漫天花海移植到球鞋之上，讓女生踏進綺麗的海洋森林中。文：Ki Liberty每季都會以不同的故事主題設計圖案面料，這次海洋森林的...
2017-03-18
由星島新聞集團舉辦的2016傑出領袖頒獎禮前晚假灣仔君悅酒店盛大舉行，是夜雲集一眾社會政商界及演藝界名人，場面熱鬧墟冚。當中以早前一直傳不和的關之琳和劉嘉玲兩大美人盛裝畀面出席最為注目。其間媒體一直聚...
2017-03-18
二○一四年一場佔中，以大面積堵塞路面的非法行動，爭取普選的政治訴求。運動改了一個很美麗的名字：「讓愛與和平佔領中環」，吸引了很多年輕人參與。我去過多個佔據場地做實地採訪，平情而論，金鐘佔領區比較斯文，旺角就非常恐怖，無論是參與者或者示威手法，一點也看不到愛與和平。 無論如何，佔中運動對社會帶來最重大的負面效果，就是將違法的行為合理化、浪漫化。一場佔中並沒有爭取到真普選，但推翻了政府提出的政改方案，客觀上卻剝奪了今天我們原本可以有的一人一票選特首的權利。你可以話那種提名權有限制的普選不完美，我完全同意，但總好過今天只是在剝花生，只能看着包括三百二十五名泛民選委在內的一千一百九...
2017-03-18
寶馬打吡大賽明日上演，十四匹四歲精英來自五個馬房，盃王大摩佔其六，對這場大賽，志在必得。若然一戰功成，大摩就會成為香港賽馬史上首位六勝打吡的練馬師，繼早前五連勝香港金盃後，再創新紀錄。 香港打...
2017-03-18