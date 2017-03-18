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﻿特朗普指控奧巴馬竊聽 美國會：目前無證據

2017-03-18 列印
■特朗普指控奧巴馬下令竊聽特朗普大樓內通話。美聯社
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　　美國總統特朗普早前在社交網站Twitter指控，前總統奧巴馬在大選期間指示情報部門竊聽紐約特朗普大樓電話內容，惟眾議院議長瑞安、參議院情報委員會主席伯爾卻稱，至今並無證據證明指控屬實。

　　瑞安周四接受訪問時稱，目前並無證據顯示，有人取得法庭命令竊聽特朗普大樓或大樓內任何人通話，但他仍然信任特朗普。

  而參議院情報委員會主席伯爾、民主黨籍成員沃納亦發表聲明，據取得資料顯示，去年大選前後特朗普大樓均不屬美國政府監視目標。

　　白宮發言人斯派塞指，特朗普仍堅持其說法，認為瑞安等人言論，不會令外界質疑有關指控，強調參議院情報委員會聲明並非最後結論。
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