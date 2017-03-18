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﻿埃特納火山爆發數十人傷

2017-03-18 列印
美聯社
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　　意大利西西里島埃特納火山周四突然爆發，導致數十人受傷，英國廣播公司一支攝製隊當時身處現場採訪，並全程記錄火山爆發震撼一刻，BBC記者莫雷利表示，當時熔岩混雜蒸氣爆發，大部份傷者是燒傷、割傷、擦傷，當局接報後馬上派出救援隊伍登山拯救，協助被困的人下山，並把傷者送往醫院治療。據悉，攝製隊有八名隊員受傷。埃特納火山是世界上活躍火山之一，是科學家研究的熱門對象，亦有不少遊客慕名前來一睹其真面目。
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