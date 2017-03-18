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日報新聞 > 國際

﻿日發射衞星監察北韓動向

2017-03-18 列印
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　　北韓早前向日本海試射多枚導彈後，日本昨晨在鹿兒島種子島宇宙中心發射偵察衞星「雷達五號」升空，並成功進入預定軌道。該枚衞星將拍攝陸地及海上情況，監察日本周邊地區的外國軍艦及戰機活動、北韓導彈發射活動。另外，面向北韓的日本秋田縣男鹿市，昨晨舉行居民疏散演習，模擬導彈可能落入日本專屬經濟領海，政府透過全國警報系統向市內居民發出警報，居民前往小學及社區中心暫避，是日本首次針對北韓導彈威脅舉行演習。
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