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﻿北韓測高推動力導彈引擎

2017-03-20 列印
■金正恩認為，實驗是北韓火箭發展里程碑。網上圖片
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　　北韓繼日前向日本海射試四枚導彈後，上周六成功在東倉里火箭發射場測試新型高推動力引擎，預計可應用於攜帶核彈頭的洲際彈道導彈。

　　新大功率引擎由北韓國家科學院研製，推進力較過往多款引擎大，是首次進行地上點火試驗。測試上周六凌晨進行，領袖金正恩親臨現場監督，了解引擎技術性能、地上點火試驗準備情況，更下親自達點火試驗命令。

　　金正恩對實驗結果滿意，認為是北韓火箭產業發展里程碑，全世界均目睹北韓取得成功，具有甚麼歷史意義。報道指，完成開發該引擎後，北韓已具備媲美世界頂級衞星運載能力的科技基礎。

　　分析指，北韓洲際彈道導彈研發工作已進入最後階段，平壤當局或隨時再試射導彈。
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