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﻿27年前訪問特朗普 各國領袖爭讀《花花公子》

2017-03-21 列印
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        美國總統特朗普言行令多國元首摸不着頭腦，其著作《交易的藝術》已是各國駐美外交官必讀書籍，而他在一九九○年以成功地產商人身份接受《花花公子》雜誌專訪，現在更變成解讀他對世界局勢、經貿觀感的「聖經」，德國總理默克爾訪美前，亦曾拜讀該文章。特朗普當年已批評美國盟友只是「搭順風車」、佔美國便宜，且不願付出；美國無償協助在貿易中佔盡美國便宜的有錢盟友防衞，更被全世界笑掉大牙。
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