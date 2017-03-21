﻿兩歲孖仔「越獄」玩不停

巴塞隆拿周日西甲靠王牌美斯梅開二度，主場4:2反勝逾半場少踢一人的華倫西亞。此子今季各賽事累積四十一球，成西甲唯一能連續八季入球突破四十大關的球員，獲教練安歷基捧為神一樣。 美斯歷來第一百次為巴塞單場入兩球或以上，也領軍兩度奪得領先優勢，最終險勝中堅文加拉上半場已被逐的蝙蝠軍團4:2，落後少踢一場的一哥皇家馬德里兩分。美斯各賽事近十四戰入十二球，連續八季入球數逾四十成西甲第一人。 安歷基向美斯致敬道：「所有舊紀錄在他面前變得微不足道，未來也不可能有人刷新，因為他是神一般的存在。」

2017-03-21