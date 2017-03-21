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﻿兩歲孖仔「越獄」玩不停

2017-03-21 列印
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　　小童在夜闌人靜的深夜，真是在乖乖牀上睡覺嗎？紐約一對夫婦早前在社交網站facebook上載一段家居監察器縮時影片，影片中，二人一對年僅兩歲的雙胞胎以熟練手法輕易爬出嬰兒牀，在睡房內滾來滾去，又爬上沙發並肩而坐，並像成人般交談，甚至在房內大玩枕頭大戰；未幾父親走進睡房間中斷二人的歡樂時光，將他們抱回嬰兒牀後離開，但兄弟倆再次「越獄」，在房內瘋狂玩耍；後來父母再次「突襲」，但一對小兄弟仍無乖乖睡覺；又一次坐在沙發談心，最後可能玩得太累，才爬回各自嬰兒牀沉沉睡去。
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