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﻿耳仔動不停 貓BB萌爆網

2017-03-21 列印
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　　澳洲墨爾本居民在一棵檸檬樹下發現一隻黑白小貓，之後將牠送到一個貓隻收容中心，希望有好人心收養。中心工作人員用奶樽餵牠飲奶時，發現其耳朵會不停拍動，十分可愛，於是拍攝該隻小小喵星人的飲奶片段上傳到中心社交網站facebook專頁後吸引逾三百六十萬人次點擊觀看、讚好。中心之後在專頁感謝網民留言、轉發短片，並笑說小貓並不知道自己已成為網上明星。
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