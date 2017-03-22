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﻿亞馬遜創辦人 體驗駕駛機械人

2017-03-22 列印
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        不論男童或男士，總會夢想自己坐進駕駛艙操縱超級機械人。剛獲《福布斯》雜誌評選為世界第三富豪的亞馬遜創辦人長貝佐斯，周日登上由韓國公司開發的機械人「Method-2」，親身體驗駕駛機械人感覺，不過他並無控制Method-2行走，只是操作它揮舞機械手臂。

　　貝佐斯更笑說，感覺得自己有如電影《異形》系列女主角薛歌妮韋花，駕駛搬運機械人大戰異形皇后。
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