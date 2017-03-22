﻿霍金應邀參加太空旅遊

德國由○四歐洲國家盃分組賽潦倒出局，到一四世界盃霸氣封王，支撐大局逾十年的拿姆等黃金一代相繼功成身退，今晚來到最後一位老臣普多斯基上演餞別一戰。黑鷹正好以首次入伍的新星添姆華拿掛帥，主場友賽勢挫英格蘭，為科隆王子送行！ ○四歐國盃德國於分組賽出局後大刀闊斧改革，黃金一代期間十年的角色甚重要，但眾人隨着世盃封王功德圓滿後陸續散去。前隊長舒韋恩史迪加昨宣布轉投美職芝加哥火焰，養老味濃，而拿姆季後掛靴會合高路斯，加上普多斯基季後東來日職神戶勝利船，餘下的梅迪薩卡也在阿仙奴退居後備。 王子告別 新星接棒 去年歐國盃後宣布退隊的普多斯基，因傷令告別戰推遲至今，路維認為值得等...

2017-03-22