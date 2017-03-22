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日報新聞 > 國際

﻿霍金應邀參加太空旅遊

2017-03-22 列印
　　英國著名物理學家霍金昨透露，已答應維珍銀河的總裁布蘭森邀請，若身體狀況允許，會乘坐太空船二號到距離地面一百公里的高空，觀賞太空獨特景色、體驗無重力狀態。霍金雖然從未上太空，卻有一次體驗無重狀態。二○○七年，他應美國太空總署邀請，乘搭上太空人訓練用飛機飛到一萬公呎高空，飛機再減少動力變成自由落體，他當時在機艙內體驗三十秒無重狀態。
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