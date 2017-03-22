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﻿美禁中東北非八國人攜電腦登機

2017-03-22 列印
　　美國總統特朗普推行臨時入境禁令數遇挫折，華府昨起又限制中東、北非合共八個國家民眾，前往美國時不得攜手提電腦、平板電腦等電子產品登機，必須存放在託運行李內。

　　消息透露，華府會本周內向公眾交代措施細節， 埃及、約旦、科威特、摩洛哥、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其、阿聯酋八國民眾，在十個機場乘搭前往美國直航機時，不得攜帶手提電腦、平板電腦、手提遊戲機等體積大於手提電話的電子產品登機，有關產品必須存放在託運行李內，但醫療儀器不受限制；暫時未知禁令實施時間長短。

　　美國傳媒引述消息報道，當局數周前接獲線報，得悉有關電子產品或構成潛在安全威脅，故推出禁令；而國會消息指，國土安全部長凱利上周末與議員通電話，簡介航空安全事宜，促成實施這項禁令。
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