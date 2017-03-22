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日報新聞 > 國際

﻿北韓指責美卿言論威嚇

2017-03-22 列印
　　北韓早前向日本海試射多枚導彈，引起國際社會不滿，美國國務卿蒂勒森上周訪問日韓時，表明不能再忍耐平壤政府，且不排除對朝採取行動。平壤政府周日在官方宣傳網站上載一段長約三分鐘影片，顯示武器瞄準一艘美國航空母艦，母艦之後陷入火海，暗示朝軍會擊沉卡爾文森號；美國B-1B轟炸機同樣成為攻擊目標，着火燃燒。而北韓外交部周日嚴厲指責蒂勒森的言論，強調平壤政府毫不畏懼美方威嚇，朝方不會終止核武計劃，且有意志力、能力回應美方任何行動。
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