 Advertisement
  • 2017年3月22日 星期三
  • 19º
  • 89%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 國際

﻿朴槿惠到檢察廳接受問話

2017-03-22 列印
　　韓國前總統朴槿惠早上午抵達首爾檢察廳特別調查組本部，就其涉嫌受賄、濫用職權、洩漏機密等指控接受問話，韓國憲政史上第四位被檢方傳訊的總統。朴步入檢察廳前發表簡短講話，向國民致歉，並表明會全面配合調查工作。據悉，檢方準備數百條問題詢問朴槿惠，預計偵訊由昨晨十時持續至今日凌晨。當地傳媒報道，檢方計劃結束今次調查後，暫時不再傳召朴槿惠，經過進一步調查和法理討論後，再決定是否向法院申請拘捕她。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd