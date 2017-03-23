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日報新聞 > 國際

﻿英海軍將舉行最大型網絡戰演習 Navy to hold biggest cyber war games

2017-03-23 列印
　　The Royal Navy is to hold its first large scale cyber war games. Information Warrior 17 will involve Artificial Intelligence (AI) and test the protection of warships and "submarines" against cyber attacks. BBC

　　英國皇家海軍將首次舉行大規模網絡戰演習，代號「資訊戰士17」的演習將涉及人工智能的應用，並測試戰艦和「潛艇」抵禦網絡攻擊的能力。英國廣播公司
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