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﻿皇太子夫妻出席 愛子公主初中畢業禮

2017-03-23 列印
        日本愛子公主昨日初中畢業，皇太子德仁、雅子妃一同出席畢業禮，曾因身體不適缺課逾一個月，甚至傳出罹患厭食症，導致體重暴跌的愛子，面形變得稍為圓潤，而且氣色不錯，出席畢業典禮時看來十分開心，面上始終掛着笑容，並表示受老師、同學們照顧和幫忙，度過三年愉快初中生活。據悉，愛子畢業作文題目為《祈求世界和平》，內容於去年參加學校活動校外參觀廣島和平公園體驗。愛子下月將升讀同校高中部。
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