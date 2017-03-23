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﻿捷克動物園鋸犀牛角防獵殺

2017-03-23 列印
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　　法國動物園一隻白犀牛，本月初被非法獵人潛入射殺並盜取其角後，共飼養四隻南部白犀牛、十七隻黑犀牛的捷克克拉洛韋濱河動物園，為以防犀牛慘遭非法獵人毒手，近日着手鋸走園內犀牛群的角。犀牛館館長赫魯畢表示，犀牛角就像人的毛髮或指甲，鋸割犀牛角不會引起犀牛疼痛，而且割掉後犀牛角還會長出來。園方會將犀牛角保存在安全地方，然後統一銷毀。
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