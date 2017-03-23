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﻿考試七次當警犬 「黃豆粉」病逝

2017-03-23 列印
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　　日本香川縣雌性拉布拉多尋回犬「黃豆粉」，從二○○四年起報考警犬，經歷六次落第，方能加入警隊服務市民大眾，「黃豆粉」一臉傻氣，反而令牠人氣急升，其屢敗屢戰事跡一○年更改編成電影《實習警犬物語》。牠一三年退役後，身體日漸衰弱，去年更確診罹患腎病，不斷進出動物醫院。「黃豆粉」周一終不敵病魔安詳離世，終年十四歲，相當於人類約九十高齡。
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