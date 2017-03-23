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﻿印度小矮人民眾當神拜

2017-03-23 列印
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　 二十一歲印度男子曼普里特疑似罹患侏儒症，身高只有五十八公分、體重不足七公斤，體形與七個月大嬰兒無異。曼普里特雙親表示，兒子出生後一直健康成長，惟七個月大後停止發育，當地醫生亦無能為力，建議尋找專科醫生求診，但因他們家境貧困而無能為力。

　　曼普里特母親稱，當地不少民眾視其子為是印度教神明轉世，每天到家裏膜拜他，並請求曼普里特賜福。
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