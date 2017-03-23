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﻿重返鐵達尼之旅 每位82萬元

2017-03-23 列印
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　　郵輪鐵達尼號一百零四年前在大西洋撞冰山沉沒，英國一間旅行社計劃明年開辦重返鐵達尼號甲板之旅，帶遊客入海底，親眼目睹鐵達尼號殘骸真實面貌。整個旅程為期八天，由加拿大紐芬蘭省首府聖約翰市出發，乘坐直升機到鐵達尼號殘骸研究船，然後乘潛水艇潛入四千米深海，探索海底奇妙、鐵達尼號遺骸。據悉，該旅行團每團最多接待九名旅客，每人收費十萬五千一百二十九美元（約八十二萬港元）。旅行社聲稱，首個旅行團已額滿。
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