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﻿梵高失竊兩名畫「回家」

2017-03-23 列印
　　荷蘭後印象派大師梵高兩幅畫作《離開尼厄嫩教堂》、《斯海弗寧思海灘》，二○○二年被匪徒盜走，自始音訊杳然，直到意大利警方去年調查一宗黑手黨走私毒品案時，意外在那不勒斯尋回兩幅名畫，畫作大致保存良好，只有少數顏料剝落。意國將兩幅畫交還荷方後，兩畫周二再次阿姆斯特丹梵高博物館展出，館長魯格形容，兩幅畫可以「回家」是博物館成立以來最特別日子。
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