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﻿歐美各大城市加強保安

2017-03-24 列印
　　倫敦發生恐襲後，歐美各大城市紛紛即時加強公眾場所、運輸系統保安。美國紐約市大會堂、中央火車站、時代廣場等地標；英國駐紐約領事館、英國駐聯合國使團辦事處事發後保安明顯加強，警方派出大批荷槍實彈警員、專責搜查爆炸品警犬巡邏戒備。紐約警察總長奧尼爾強調，目前並無任何實質證據顯示紐約市面臨恐襲威脅。過往曾發生恐襲的法國巴黎、比利時布魯塞爾等歐洲城市，在倫敦恐襲後亦加強保安。加拿大同樣加強保安，公共安全部長古德爾表示，當局會採取適當行動，防範恐襲並確保國會正常運作。
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