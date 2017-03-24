﻿特朗普長子嘲倫敦市長捱批

倫敦恐襲後，美國總統特朗普隨即致電英國首相文翠珊慰問，但其長子卻在社交網站發表不洽當言論，惹來各方批評。特朗普事發後致電文翠珊，表示美國將全力協助英方調查事件，將犯人繩之於法，但特朗普長子小唐納德（見圖左）卻在社交網站Twitter貼出一段倫敦市長簡世德去年九月的說話，表示該市已準備應付恐怖襲擊，又稱反恐是國際城市生活一部份。



小唐納德更留言嘲笑對方言論。不少網民事後批評小唐納德行為不當，批評他利用別人痛苦開玩笑，更留言表達不滿和憤怒。