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日報新聞 > 國際

﻿恐龍或源於英國 Dinosaurs may have originated in UK

2017-03-24 列印
　　The first dinosaurs may have ＂originated in＂ the Northern Hemisphere， possibly in an area that is now Britain.BBC

　　第一批恐龍可能「源於」北半球，也許就在現在稱為英國的地區。

英國廣播公司
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