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﻿在野黨力促傳召安倍昭惠就「買地門」作證

2017-03-25 列印
　　日本右翼辦學團體「森友學園」低價購買政府土地風波持續升級，首相安倍晉三再度否認夫婦二人曾捐款予該團體，但國會四大在野黨已達成共識，要求傳召首相夫人安倍昭惠等人到國會作證。

　　森友學園理事長籠池泰典周四在國會作供時，指安倍昭惠曾代表其夫捐款一百萬日圓（約六萬九千八百港元）。安倍晉三當日已即時全面反駁有關指控。民進、共產、自由、社民四個在野黨昨日達成共識 ，要求傳喚安倍昭惠、大阪府知事松井一郎等人到國會作證。

　　安倍晉三則重申，遺憾籠池發表違背事實言論，重申他與森友學園低價購入國有土地一事毫無關係，並拒絕其夫人昭惠到國會作證要求。強調其妻並無從事任何違法、干犯刑事罪行事情，卻要求到國會作證，事情實在可笑。
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