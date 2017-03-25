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﻿特朗普撤奧巴馬醫改法案遇阻滯

2017-03-25 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普（圖）撤銷前總統奧巴馬醫改，推出特朗普替補方案遇上阻滯，國會眾議院執政共和黨內保守、溫和派議員不認同有關方案，由於該黨擔心部份黨員倒戈否決法案，遂提出表決時間由周四晚押後至周五，以便繼續游說。特朗普早前曾在白宮親自游說議員，惟保守派認為，法案不足以取代奧巴馬醫保，甚至令部份國民得不到醫療保障。分析指，若醫改替補方案遭否決，將對特朗普未來數年施政造成深遠影響。
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