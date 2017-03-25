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﻿兩難民船地中海沉沒逾200死

2017-03-25 列印
　　地中海再發生難民船沉沒事件，一艘西班牙人道組織救援船，周四黎明時份在利比亞北岸對開二十四公里地中海海面，發現兩艘橡皮艇載浮載沉，並在附近打撈起五具遺體，死者年齡介乎十九至二十五歲，均為非裔。組織估計，每艘橡皮艇事發時或搭載一百、甚至一百二十名偷渡者，相信橡皮艇橫渡地中海途中翻沉，所有偷渡者已葬身大海。聯合國高級難民專員公署極度關注事件，並稱地中海偷渡活動近日轉趨頻繁；而意大利海岸衞隊過去協調展開逾四十次拯救行動。
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