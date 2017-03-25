 Advertisement
  • 2017年3月25日 星期六
  • 21º
  • 93%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 國際

﻿日婦百萬日圓遺產 留彥根貓

2017-03-25 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

        日本滋賀縣彥根市吉祥物「彥根貓」二○○六年面世至今人氣不減，更有不少忠實粉絲，但凡它出席活動，均會從全國各地前往支持。居於東京荒川區的萩野惠子是彥根貓「鐵粉」，惟她去年十二月不幸過世，終年六十五歲，家人日前依照其生前意願，從遺產中捐贈一百萬日圓（約六萬九千九百港元）給彥根貓，協助推廣彥根市觀光。另外，今年是彥根城築城四百一十周年，彥根市首度推出面露微笑的彥根貓，希望創造更多觀光商機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd