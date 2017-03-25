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﻿甘迺迪日記拍賣估值156萬

2017-03-25 列印
美聯社
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　　美國已故前總統甘迺迪年輕時任職記者時所撰寫的日記，下月二十六日波士頓拍賣，估值二十萬美元（約一百五十六萬港元）。日記長六十一頁，寫於一九四五年，當年僅二十八歲的甘迺迪前往已故德國納粹黨領袖希特拉奧地利故居採訪。他在日記內寫道，希特拉對其國家擁有無限野心，使他威脅世界和平，但其神秘一生及死亡方式，卻令希特拉成為傳奇。除「希魔」外，日記亦談及聯合國前景、西方國家與蘇聯角力等內容。
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