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﻿惡搞BBC訪問韓教授片段 美軍美女機師成焦點

2017-03-27 列印
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        韓國釜山大學政治學副教授凱利早前接受英國廣播公司專訪時，一對年幼子女先後闖入書房，令凱利一家變成網絡紅人，亦吸引不少人爭相模仿。美國空軍近日亦加入惡搞行列。空軍版本「亂入直播」在一架C-17運輸機駕駛艙拍攝，當機師讀出航空交通管制訊息時，兩名機組人員亂入，後來被同僚立即拉走。短片上載影車分享網YouTube後，不少網民轉載，至今已有超過十一萬人次點擊觀看，更有網民直言運輸機女機師太漂亮，希望可和她見面。
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