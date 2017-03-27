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﻿逾170國響應地球熄燈1小時

2017-03-27 列印
美聯社
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　　全球超過一百七十國家、地區上周六為響應「地球一小時」活動，在八時三十分關閉非必要燈光，以喚起世人關注氣候變化。巴黎艾菲爾鐵塔、莫斯科克里姆林宮、雪梨歌劇院、雅典衛城、倫敦大笨鐘、柏林勃蘭登堡門等著名地標亦有響應。「地球一小時」由世界自然基金會在發起，今年已踏入第十年；多年來參與活動的城市愈來愈多，反映更多人關切氣候暖化問題。
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