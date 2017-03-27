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﻿北海道「珠寶冰」 變幻多彩勁吸睛

2017-03-27 列印
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　　北海道豐頃町有一種只是在冬季短暫出現的自然美景「珠寶冰」，近日成為各社交網站熱門話題，甚至吸引不少遊客專程前往欣賞。豐頃町位於十勝川河口，每年一至二月十勝川冰塊流入太平洋，再被海浪沖上海岸，由於冰塊透明度高，隨着陽光照射角度改變，遊客可以欣賞變幻多彩顏色，故有「珠寶冰」之稱。有遊客表示，看着「珠寶冰」不知不便就入迷；亦有人稱，與「珠寶冰」自拍是不錯的紀念。
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