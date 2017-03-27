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﻿麥當勞工作44年 美九旬婦不言休

2017-03-27 列印
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　　不少人渴望可以在六十五歲前退休，但已屆九十四歲高齡的老婦琳莫瑞爾，卻表示尚無退休打算。莫瑞爾一九七三年開始在印第安納州艾凡斯不同麥當勞餐廳分店工作，至今經有四十四年，現時不少與她共事的同事，在她加入麥當勞根本尚未出生。餐廳上周四更特意準備大蛋糕，邀請莫瑞爾一眾親友、同事，一同慶祝她服務屆滿四十四年。分店經理表示，莫瑞爾總是面帶燦爛笑容，不少顧客專程光顧該店，並指名要找她點餐。
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