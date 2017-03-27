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﻿摩納哥三匪燒隧道劫珠寶店

2017-03-27 列印
　　摩納哥發生械劫案，三名匪徒縱火焚燒一條隧道後，趁亂闖入一間珠寶名店行劫，掠奪大批珠寶首飾，離開時遇上警員，雙方爆發槍戰，兩名匪徒落網，另一人則逃脫。

　　事發在上周六下午三時四十分，摩納哥蒙地卡羅一條因格蘭披治大賽車聞名於世的隧道突然冒出滾滾黑煙，附近數百名旅客爭相走避。

　　當消防員接報到場開喉灌救之際，三名匪徒趁亂闖入一家卡地亞珠寶店行劫，掠奪大批珠寶首飾，匪徒奪門逃走時，遇上趕到警員，雙方爆發槍戰，附近賭場、名店馬上關門，要求客人留在室內。

　　警員最後擊傷一名匪徒、一人束手就擒，另一人則逃脫，事件幸無造成遊客受傷。警方事發後在隧道內發現一輛燒焦車輛，懷疑是賊車，當局正點算珠寶店損失。
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