﻿摩納哥三匪燒隧道劫珠寶店

事發在上周六下午三時四十分，摩納哥蒙地卡羅一條因格蘭披治大賽車聞名於世的隧道突然冒出滾滾黑煙，附近數百名旅客爭相走避。
當消防員接報到場開喉灌救之際，三名匪徒趁亂闖入一家卡地亞珠寶店行劫，掠奪大批珠寶首飾，匪徒奪門逃走時，遇上趕到警員，雙方爆發槍戰，附近賭場、名店馬上關門，要求客人留在室內。
警員最後擊傷一名匪徒、一人束手就擒，另一人則逃脫，事件幸無造成遊客受傷。警方事發後在隧道內發現一輛燒焦車輛，懷疑是賊車，當局正點算珠寶店損失。
新一屆特首昨天誕生。林鄭月娥取得七百七十七名選委投票，擊敗得三百六十五票的曾俊華和得二十一票的胡國興，當選第五任特首。林鄭月娥指出，她的首要工作是修補撕裂和解開鬱結，團結大家向前。她又表示，自己無畏無...
2017-03-27
互聯網近日流傳一段影片，河北一名女人被友人誤以為是其夫情婦，聯同多名親友在一間酒店門外對其拳打腳踢，且脫光當事人身上衣服，並全程拍照、錄影，再上載網絡傳播。警方事後趕到拘捕五名涉案男女，並處刑事、行政拘留。 河北省邢台市沙河市警方上周四中午十二時三十八接報，表示太行街一間酒店門口附近有人打架，警員到場調查，發現一名女子被女性友人誤為與其夫通姦，遂聯同三名男女親友驅車到酒店捉姦，四人將受害人拖出酒店拳打腳踢，且脫光當事人身上衣服，並全程拍照、錄影，再上載網絡傳播。 案發後，警方將四名涉案人士帶署調查，各人對案情供認不諱。警方依毆打、強制侮辱婦女；拍照、錄像、傳播侮辱性...
2017-03-27
韓國釜山大學政治學副教授凱利早前接受英國廣播公司專訪時，一對年幼子女先後闖入書房，令凱利一家變成網絡紅人，亦吸引不少人爭相模仿。美國空軍近日亦加入惡搞行列。空軍版本「亂入直播」在一架C-17運輸機駕駛...
2017-03-27
在寸金尺土的香港，一個能善用每分每寸，且美觀及實用並存的室內設計，相信是不少人嚮往的理想居所。如是次設計個案來說，無論是貯物量及傢俬擺位，俱是對設計師功力的考驗，既要配搭得宜，亦要注重整體佈局，設計落...
2017-03-27
香港昨天終於選出林鄭月娥為新特首，但證券界普遍認為，林鄭月娥當選對整體港股影響輕微，但個別股份，例如地產股等則較利好，至於支持林鄭的選委的上市集團，亦不會有特別受惠。在選舉完結之後，投資者的焦點會再回到外圍市場，例如美國能否如期減稅等。 在林鄭的競選政綱之中，與投資市場較有關連的，主要為樓市政策以及推動金融業策略，前者對地產股有關，後者則對港交所（388）有較直接影響。她在政綱提出，成立專責小組檢視土地供應來源。至於金融發展方面，她則提出加強資助金發局以及推動債券通等。 美國總統特朗普撤回新醫保改革方案，市場擔心其減稅大計難實行，上周五杜指收市跌59點，報20596...
2017-03-27
荷蘭周六世界盃歐洲區外圍賽A組作客保加利亞，老隊長洛賓支撐鋒線卻獨力難支，十七歲新星迪列治處子披甲任中堅更兩次犯低級錯誤。結果，老殘幼嫩的橙軍吞兩蛋跌落第四，面臨出局危機。 去年歐國盃增至廿四隊，荷蘭仍在外圍賽下馬，現於世盃外隨時重蹈覆轍，由陣中一老一嫰的演出可見端倪。洛賓現已三十三歲，也是今次二十六人名單中最老，即使從右路以左腳推入中路抽射的絕技爐火純青，也是拜仁慕尼黑的主力，但要獨力以老帶新顯得力不從心，周二踢足全場射門、被犯及越位次數卻皆捧蛋，加上巴斯杜斯及昆斯普林斯等拍檔質素平庸，橙軍戰至四十四分鐘才有首腳攻門。 至於九九年出生的迪列治今仗成為荷蘭八十六年來...
2017-03-27
環境污染、紫外線侵害，令肌膚出現老化、細紋及色斑等問題，尤其夏日即將來臨，更要為肌膚築起全面防護網，由美白精華以至防曬用品都使用得當，肌膚自然明亮白滑。文︰Angel圖︰黄幹文模特兒︰Slava（Pr...
2017-03-27
容祖兒《My Secret Live》演唱會昨晚於演藝學院公演，她除演唱多首Side Track外，還將私密閨房搬上舞台，透露個人生活小習慣外，更自爆鍾情制服誘惑！ 英皇一姐容祖兒於演藝學院舉...
2017-03-27
林鄭月娥當選下屆特首，她將籌組新管治團隊，推行競選時承諾的政綱。以香港現況，港人面對最逼切的民生問題，一是住宅短缺造成超高樓價，二是青年人出路問題。新特首必須展現強大的執行力，迎難而上，努力在這兩大民生問題做出成績，但單靠新政府，社會各界不調整配合，最後亦難成事。 林鄭月娥昨天發表勝選宣言，重提競選政綱，指房屋問題一直困擾香港，承諾會協助港人置業安居、改善居住環境。要實現這個理想，前提是開闢更多可用土地，關鍵是社會如何達成共識。她將相約規劃、工程、環保和地區人士，籌組其政綱中提出的專家小組，推動與民共議。 這個做法，等同展開一次大討論，梳理各方意見，尋求共識，例如發展部份生...
2017-03-27
昨日田泰安成績甚佳，九匹座騎其八跑入前四名，當中「旅英駿爵」及「魅力知友」贏馬，後駒奪得唯一的錦標的西洋會盃，而騎者亦於第八場賽後即成為騎師王。其餘徐雨石憑「財歡笑」、「皇龍大將」及「閃耀駿駒」中三元...
2017-03-27