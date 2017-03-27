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日報新聞 > 國際

﻿英西北部爆炸方圓50米移平地

2017-03-27 列印
　　英國發生氣體爆炸意外，造成逾三十人受傷。事發在上周六晚上約九時十五分，英格蘭西北部默西賽德郡威勒爾區懷疑發生氣體爆炸，爆炸威力強大，利物浦、北威爾斯均聽到巨響。爆炸地點方圓五十米範圍內建築物移為平地，包括一間舞蹈學校、中餐館、家具店，現場滿目瘡痍，恍如戰場，附近多間房屋共二十名居民需要疏散到一間教堂暫避。事件造成三十二人受傷，當中兩人傷勢嚴重，當局正調查爆炸原因。
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