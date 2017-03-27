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日報新聞 > 國際

﻿拉斯維加斯槍擊一死

2017-03-27 列印
　　美國賭城拉斯維加斯發生槍擊案，造成兩人死傷。事發在上周六上午約十一時，一輛雙層巴士駛經賭城大道大都會酒店時，車內一名男乘客突然發難拔槍射向乘客，兩人中槍受傷；該名男子之後匿藏巴士內，挾持乘客與警力對峙。警方則包圍巴士，又封鎖附近街道。事擾攘約四小後，疑犯棄械投降，兩名傷者隨即送院治療，其中一人傷重不治。警方初步相信疑兇單獨犯案，不清楚其動機，但認為不涉恐怖主義。
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