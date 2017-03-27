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日報新聞 > 國際

﻿17歲男孩參加業餘拳賽死亡 Boy, 17, dies after amateur boxing match

2017-03-27 列印
  A 17-year-old boy has died after collapsing in the ring at an ＂amateur＂ boxing match.BBC

  (英國)一名十七歲男孩參加一場「業餘」拳擊賽，在擂台上昏倒後死亡。英國廣播公司
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